Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hakim yeni bölümde ne olacak? Hakim 3. Bölüm fragmanı
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Hakim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Hakim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Hakim 2. fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölüm fragmanı izle! Hakim 3. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Hakim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Hakim dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Hakim konusu nedir? Hakim 3. Fragmanı nasıl izlenir! Hakim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...HAKİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.