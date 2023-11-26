Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı'nda Pandaların Beşinci Yılı Kutlandı
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Gonggong ve Shunshun adlı dev pandalar, Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde beş yıldır yaşıyor. Park, pandaların beşinci yılını kutlamak için bir tören düzenledi.
HAİKOU, 26 Kasım (Xinhua) -- Gonggong ve Shunshun adlı dev pandalar, son beş yıldır Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde yaşıyor. Pandalar parkta ilk kez 2018 yılı Kasım ayında ziyaretçilerle bir araya gelmişti.
Vahşi yaşam parkı Cumartesi günü çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla bir kutlama töreni düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Yaşam