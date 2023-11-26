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Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı'nda Pandaların Beşinci Yılı Kutlandı

Gonggong ve Shunshun adlı dev pandalar, Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde beş yıldır yaşıyor. Park, pandaların beşinci yılını kutlamak için bir tören düzenledi.