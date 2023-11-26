Mardin'de 73 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 80 yaşındaki Selahaddin Akalpoğlu, 67 yıl önce hafız oldu. Küçük dükkanında, hem işini yapıyor hem de Kur'an'ı okuyor.

Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor

MARDİN - Mardin'de 73 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 80 yaşındaki Selahaddin Akalpoğlu, 67 yıl önce hafız oldu. Küçük dükkanında, hem işini yapıyor hem de Kur'an'ı okuyor.

1955'te Kur'an hafızlığına başladığını ve 15 yaşında hafız olduğunu belirten Selahaddin Akalpoğlu, Kur'an'ı ezberlemenin zor olduğunu ancak insand azim olduktan sonra her şeyi yapabileceğini söyledi.

8 yaşında amcasının yanında çırak olarak başladığını aktaran Akalpoğlu, "Küçük yaştan beri çekik sallıyorum. Bu meslek bana amcamdan kaldı. Daha sonra amcam da bırakıp İstanbul'a yerleşti. Şimdi tek başıma yapıyorum. Artık çırak yetişmiyor. Yetiştirdiklerimiz de bıraktı. El ayak perişan oluyor. Bu yüzden insanlar bu mesleği yapmak istemiyor" dedi.