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Hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi

Hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi

Yaşam Haberleri

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Yalova'da tur şirketlerinin organizasyonları ile kutsal topraklara doğru yolculuğa çıkan hacı adayları için Yalova Belediyesi mobil araçla ve kurduğu çadırla çeşitli ikramlarda bulundu. Dualar edilen alanda 100 toplamda 190 hacı adayı bulunuyordu.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Hacı adayları, Yalova'da tur şirketlerinin organizasyonları ile kutsal topraklara doğru yolculuğa çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Kent Müzesi önünde bir araya gelen hacı adaylarının uğurlama programına Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ile birlikte Naim Ardıç'ta katıldı.

Yalova Belediyesi mobil araçla ve kurduğu çadırla kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına çeşitli ikramlarda bulundu. Yalova'dan 100 toplamda 190 hacı adayının yer aldığı alanda dualar edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Yalova Belediyesi Yalova Hac Yaşam Haberler

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