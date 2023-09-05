Karabük'te hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine teslim etti.

Güvenlik görevlisinin hesabına yanlışlıkla 500 bin lira gönderildi

Güvenlik görevlisi Şanlı'dan örnek davranış: "İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık"

KARABÜK - Karabük'te hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine teslim etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı'nın hesabına Cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.

Sabah saatlerinde Şanlı'yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini istedi.

Banka ile irtibata geçen güvenlik görevlisi, şahsın doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine iade etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Orhan Şanlı, "Sabah 5.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye" ifadelerini kullandı.

Parayı banka aracılığı ile göndereceğini belirten Şanlı, hesaptaki paradan şahıs aradıktan sonra haberi olduğunu söyledi.

Şanlı, "Şuana kadar haram yemedik. İnşallah bundan sonra da yemek nasip olmaz. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

Parayı geri göndereceğini söyledikten sonra şahsın çok sevindiğini anlatan Şanlı, "Mağdurum zaten, araç alacakmış sanırım. Başkasının hesabına gönderiyorum diye benim hesabıma göndermiş. Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş" diye konuştu.