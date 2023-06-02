Gürsu Söğütlü Park Tamamlandı

Gürsu Belediyesi'nin mahalle halkının isteği üzerine basketbol sahasından parka dönüştürülen Söğütlü Parkı tamamlandı.

Gürsu Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 17 basketbol sahasından birisi olan Zafer Mahallesi'ndeki basketbol sahası ile ilgili vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçildi. Evlere çok yakın olduğu gerekçesi ile sahanın çocuk oyun parkına dönüşmesini isteyen mahalle sakinleri belediyeye ulaştı. Bölgedeki vatandaşlarla tek tek görüşen Gürsu Belediyesi ekipleri 130 kişi ile görüşerek sahanın kalkması talebi alınca durumu Başkan Mustafa Işık'a iletti. Vatandaş talebinin anında karşılanmasını isteyen Başkan Işık, sahanın çok kısa bir süre içinde parka dönüştürülmesini sağladı. Çalışmaları tamamlanan parkta peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Çevre düzenlemeleri sağlandı, oyun grupları yerleştirildi. Vatandaşlar, son derece güzel bir şekilde hazırlanan Söğütlü Park'ta vakit geçirmeye, çocuklar ise oyun parkının tadını çıkarmaya başladı. - BURSA