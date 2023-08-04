Gürcü yüzücü pandaların izinde Chengdu şehrini keşfetti

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın katılımcılarından biri olan Gürcü yüzücü Giorgi Gelashvili, Chengdu şehrinin simgesi olan pandaları ziyaret etti. Gelashvili'nin yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.