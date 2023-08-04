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Gürcü yüzücü pandaların izinde Chengdu şehrini keşfetti

Yaşam Haberleri

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın katılımcılarından biri olan Gürcü yüzücü Giorgi Gelashvili, Chengdu şehrinin simgesi olan pandaları ziyaret etti. Gelashvili'nin yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.

HABER: Gürcü yüzücü pandaların izinde Chengdu şehrini keşfetti

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Giorgi Gelashvili'nin çeşitli görüntüleri

2. Giorgi Gelashvili'nin panda ziyaretinden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın katılımcılarından biri olan Gürcü yüzücü Giorgi Gelashvili, Chengdu şehrinin simgesi olan pandaları ziyaret etti. Gelashvili'nin yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

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