Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, dönüş yolculukları başladı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, memleketleri ve sevdiklerini geride bırakmanın burukluğunu yaşıyor.

Haziran ayı ile birlikte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelip, tatil yapan gurbetçilerin, çalıştıkları ülkelerine dönüş yolculukları başladı. Türkiye'deki 3 ile 4 haftalık tatillerinin ardından dönüş için yola koyulan gurbetçilerin ana vatandaki son durağı ise Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı oluyor. Dönüş yapan gurbetçiler, sınır kapısı önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Sırayla gümrük sahasına alınan gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından Bulgaristan'a geçerek çalıştıkları ülkelere yolculuklarına devam ediyor.

'BİR YARIMIZ ORADA, BİR YARIMIZ BURADA'

Bilecik'ten gelip Almanya'ya giden Cüneyt Demir, 34 yıldır yurt dışında yaşadığını ve her tatil dönüşünde hüzünle ayrıldığını söyledi. Demir, 3 hafta yıllık izin için gelmiştik ve şu anda maalesef iznimiz bitti, dönüyoruz. Aslında çocuklarım da Almanya'da, onları da özlüyorum ama bir yandan da gitmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok, işimiz gücümüz orada. 34 yıldır Almanya'dayız, bir yarımız orada, bir yanımız burada. Aslında özlem kısmına alıştık, artık zor olmuyor ama her yıl dört gözle izni bekliyoruz. 3 hafta bize yetiyor sanırım dedi.

'BİR SONRAKİ YILI DÖRT GÖZLE BEKLEYECEĞİZ'

Sivas'tan gelip Danimarka'ya giden Erkan Erçin, bir sonraki yıl yapacakları tatili dört gözle beklemeye başlayacaklarını belirterek, Dönüş yolculuğumuz başladı, yıllık izin bitti. Son 2 günümüzü yola ayırdık. Yolculuk annem ve babam için aslında daha hüzünlü geçiyor. Ben biraz özledim oraları. Tatilimiz çok güzel geçti, tadını doya doya çıkardık. Artık bir sonraki seneye tatili dört gözle beklemeye koyulacağız diye konuştu.

'EZAN SESİ DUYMAK BİLE YETİYOR'

Konya'daki tatilinin ardından yaşadığı Danimarka'ya dönen Yusuf Yılmaz da, dönüş yolculuğunun kendileri için her zaman zor geçtiğini kaydetti. Yılmaz, Dönüş yolculuğu her zaman zor. Memleketimize veda ediyoruz, gurbete gidiyoruz yine. Artık bir sonraki seneye tekrar gelmek için çalışacağız. Burukluk her zaman var. 1 ay boyunca memleketi gezdik. Bir ezan sesi bile duymak bizim için yetiyor ama artık dönme vakti geldi. İzin hiç yetmiyor. Hedefimiz artık çalışarak 3 aylığına, 6 aylığına gelmek ifadelerini kullandı.