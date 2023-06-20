Gurbetçiler Türkiye'ye Akın Ediyor

(EDİRNE - ÖZEL) Türkiye'ye gelen gurbetçiler duygu dolu anlar yaşıyor

Gurbetçiler Kurban Bayramını ülkede geçirmek için akın ediyor

EDİRNE - Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından girişlerinde yoğunluk artmaya başladı.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

" Türkiye'de kendimi ait olduğum yerde hissediyorum"

Viyana'dan gelen gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye'de olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kapıkule'den giriş yaptığı anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, "Hiç bir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Almanya'da da hayat şartları gerçekten çok zor. Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok" dedi.

"Vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey"

Türk Bayrağını ve Türkiye'ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen bir başka gurbetçi vatandaş Nihat Yaman da, Kurban Bayramını Bolu'da ailesiyle geçireceğini anlattı. Vatan topraklarının bambaşka olduğunu vurgulayan Yaman, " Türk Bayrağımızı ve Türkiye'ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu oluyoruz. Kurban bayramımızı ailemizle birlikte Türkiye'de geçireceğiz. Türkiye topraklarında vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey" diye konuştu.

"Türk Bayrağı hasretiyle yaşıyoruz, bayrağımızı görünce titreme geldi"

Gurbette Türk Bayrağının hasretiyle yaşadıklarını söyleyen Abdullah Gülle, Türkiye'yi hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Kapıkule'den girişte Türk Bayrağımızı görünce bana bir titreme geldi. Gurbette yaşamayanlar bu hissi bilmez. Biz Türkiye hasretiyle, Türkiye'de yaşayan yakınlarımızın hasretiyle gurbette yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye girince evimize geldik"

Türk Bayrağını görünce öpmek istediğini anlatan gurbetçi vatandaş Seher Gülle de, Türkiye'ye girişte çok heyecanlandığını söyledi. Türk Bayrağını görünce sevinçten uçtuğunu belirten Gülle, "Türkiye'ye toprağımıza ayak basınca evimize geldik dedim. Kurban Bayramımızı ailemizle geçireceğiz" ifadelerini kullandı.