Güngören'deki Okulda Yangın Çıktı

Güngören'deki bir okulun konferans salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında öğrenciler bahçeye çıkarıldı.

GÜNGÖREN'de okulun konferans salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yurtta kalan öğrenciler, dumandan etkilenmemeleri için okul görevlileri tarafından bahçeye çıkartıldı.

Merkez Mahallesi Mektep Sokakta bulunan Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Konferans salonundaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Konferans salonundan dumanların çıktığını gören okul çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede okulun bir bölümüne yayıldı. Yangın çıkan salonun üst katındaki öğrenci yurdunda kalanlar, çalışanlar tarafından okulun bahçesine çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken okulun konferans salonunda hasar oluştu.