GÜNGÖREN'de Kedinin İpe Dolanması Sonucu Tehlikeli Kurtarma Operasyonu

GÜNGÖREN'de üst kat balkonunun duvarında ipe dolanarak asılı kalan kediyi alt katta oturan kadın canını tehlikeye atarak kurtardı. Kadın kendi evinin balkon kenarına çıkıp kediyi kurtarmaya çalışırken mahalle sakinleri battaniye açıp güvenlik önlemi aldı.

GÜNGÖREN'de üst kat balkonunun duvarında ipe dolanarak asılı kalan kediyi alt katta oturan kadın canını tehlikeye atarak kurtardı. Kadın kendi evinin balkon kenarına çıkıp kediyi kurtarmaya çalışırken mahalle sakinleri battaniye açıp güvenlik önlemi aldı.

Sanayi Mahallesi'nde ikinci kattaki ev kedisi, balkonun duvarındaki iplere dolanarak mahsur kaldı. Evde kimsenin olmaması üzerine alt kattaki kadın kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kadın balkonun kenarına çıkarak kediye ulaştı. Kadın kediyi kurtarmak için çaba sarf ederken, mahalle sakinlerinin battaniye açarak önlem aldığı görüldü. Kadın bir süre uğraştıktan sonda kediyi kurtarmayı başardı. Ardından kucağına aldığı kediyle birlikte eve girerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.