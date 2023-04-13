Güngören'de çöken bina açıklaması

Güngören Kaymakamlığı, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir binanın çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Olay yerine güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç zarar gördü, bir vatandaş yaralandı.

GÜNGÖREN Kaymakamlığı çöken bina ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada " İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır. Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar

gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.