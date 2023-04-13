Güngören'de bina çöktü, bir kişi yaralandı
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Güngören'de boş bir binanın çökmesi sonucu park halindeki araçların üzerine düştü. Bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam