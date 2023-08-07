Güneydoğu'da Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle Evlerde Duramayanlar Damlarda Uyuyor

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden, gece de etkisini sürdüren hava sıcaklığı nedeniyle Mardin ve Batman'da evlerinde duramayanlar, dama kurdukları, 'taht' denilen sedirlerde uyuyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Adnan Çevik (40), 'dam palas' olarak nitelendirilen tahtlarda gecenin serinliğinden yararlandıklarını, geç saatlere kadar sohbet ettiklerini ve sonra da uyuduklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta hava sıcaklığı 44 derecenin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakların gece de hissedildiği Mardin ve Batman'da evlerinin içinde duramayanlar güneşin batışıyla damlara kurdukları, 'taht' denilen sedirlerde vakit geçirip, gece de burada uyuyor.

'YILDIZLARIN ALTINDA YATIYORUZ'

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Adnan Çevik, gecenin serinliğinden yararlanmak için kurdukları tahtların üzerinde geç saatlere kadar sohbet ettiklerini belirterek, gece de aynı tahtlarda uyuduklarını söyledi. Açık havada uyumanın hem sağlıklı olduğunu hem de kendilerine huzur verdiğini belirten Çevik, özellikle çocuklarının tahtın üzerinde uyumayı çok sevdiğini belirtti. Kentte taht kültürünün de önem taşıdığını belirten Çevik, Taht geleneği, süre gelen bir adettir. Bizler de bu adeti ve kültürü sürdürüyoruz. Akşam yemeklerimizi bazen burada yeriz, çaylarımızı zaten burada içeriz, misafirlerimizi burada ağırlarız. Burada yıldızların altında yatıyoruz. Kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde akşamları damda tahtın üzerinde yatıyoruz. Sağlık açısında da çok iyidir. Klimanın önünde yatmaktansa, damda tahtın üzerinde yatmayı tercih ediyoruz. Çocuklar da burada yatmayı çok seviyor, yıldızlara baka baka uykuya dalıyorlar diye konuştu. Çevik'in kızı Sümeyra Çevik (11), tahtın üzerinde uyumayı çok sevdiğini söyleyerek, Akşam oldu mu hemen dama çıkıp tahtın üzerinde oturuyoruz. Geceleri de yıldızları seyrederek uykuya dalıyoruz dedi. Damda yatmayı çok sevdiğini söyleyen Ahmet Yasin (12) ise Mardin'de yazın hava çok sıcak oluyor. Bu yüzden damda yatmak istedik. Babam bize taht alıp dama kurdu. Akşam oldu mu dama çıkıyoruz. Tahtın üzerinde yemek yiyip çay içiyoruz. Çok seviniyoruz, yıldızları seyretmeden uyuyamıyoruz ifadelerini kullandı.

'KLİMADAN DAHA SAĞLIKLI'

Batman'da da evlerinde duramayanlar, damlarda vakit geçiriyor. İluh Mahallesi 615'inci Sokak'ta oturan Mahmut Ekinci, damlardaki tahtlarda akşama doğru yatakların serildiğini söyleyerek, Evin içi çok sıcak olduğundan kalamıyoruz. Damda yatıyoruz. Böyle sıcak görmedik. Gündüzleri ateş olan damlar, geceleri ise kalınabilecek tek yer. Klima ve vantilatör kullanmadığımız için dama çıkıyoruz dedi. Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Cemal Çerçel de eski semtlerin çoğunda insanların geceleri evlerin damlarında kurdukları tahtlarda uyuduğunu söyleyerek, şöyle konuştu Ailemizle doğal bir ortamda damlarda yatıyoruz. Klima kullanmak yerine, tahtlarda bol oksijenli havada vakit geçirmenin keyfini çıkarıyoruz. Klimadan daha sağlıklı. Damda hava çok güzel. Tahtlarda oturup serinlemek gibisi yok. (DHA)