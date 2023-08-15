Güney Koreli Bisikletçi Eskişehir'de Konakladı

Güney Kore'den 4 ay önce bisikleti ile yola çıkan Jın N Fisher isimli genç Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi'nde konaklayıp buradaki personelle hatıra fotoğrafı çekindi.

Jın N Fisher isimli genç, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki rotası üzerinde bulunan Eskişehir'e geldi. Kamp yapacağı alanın adresini sormak için oradan tesadüf eseri oradan geçen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Şenol Cirit ile karşılaştı. Müdür Cirit, kendisine adres soran Koreli genci Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi'nde ağırlamak isteğini belirtti. Nazik teklifi kabul eden ve Gençlik Merkezi'nde bir gece konaklayan Jın N Fisher, burada Müdür Şenol Cirit'le sohbet edip diğer görevlilerle tanıştı. Görevlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Jın N Fisher, sabah kahvaltısının ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. - ESKİŞEHİR