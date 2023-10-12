Güney Kore'deki Everland Resort'taki Panda İkizleri İlk Kez Halk Karşısında

Güney Kore'nin Yongin kentinde bulunan Everland Resort'taki dev panda ikizleri Rui Bao ve Hui Bao, halk karşısına çıktı. Çin'in 7 yıl önce Güney Kore'ye gönderdiği dev panda Ai Bao'nun iki yavrusu, 7 Temmuz'da dünyaya gelmişti.

YONGİN, 12 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentinde bulunan Everland Resort'taki dev panda ikizleri Perşembe günü ilk kez halk karşısına çıktı. Etkinlikte ikizin adları Rui Bao ve Hui Bao olarak açıklandı. Çin'in 7 yıl önce Güney Kore'ye gönderdiği dev panda Ai Bao, 7 Temmuz'da iki yavru dünyaya getirmişti.