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Güney Kore'de Lunaparkta Hız Treni Arızalandı, 22 Kişi Mahsur Kaldı

Güney Kore'nin Gyeongju kentinde bir lunaparkta, hız treninin arızalanması sonucu 22 kişi bir süre 55 metre yükseklikte mahsur kaldı. Trendeki yolcular, park görevlileri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.