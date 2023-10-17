Güney Carolina'da Yetiştirilen Kırmızı Biberler Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Güney Carolina'da yetiştirilen ve Scoville acılık ölçeğinde 2,69 milyon birime ulaşan 'Pepper X' biberleri, dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Biber yetiştiricisi Ed Currie, 10 yıl önceki rekorunu kırmış oldu.

FORT ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir çiftlikte yetiştirilen kırmızı biberler, dünyanın en acı biberleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Güney Carolina'da biber yetiştiricisi Ed Currie, "dünyanın en acı biberini" yetiştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 10 yıl önceki rekorunu kırmış oldu.

Scoville acılık ölçeğinde 2,69 milyon birime ulaşan "Pepper X" biberleri, Winthrop Üniversitesi tarafından dünyanın en acı biberi olarak tescillendi.

Currie, bir "Pepper X"in tamamını yediğini söyleyerek "Yedikten sonra acısını yaklaşık 3,5 saat boyunca hissettim. Daha sonra ise karnıma kramplar girmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ed Currie, 10 yıl önce de "Carolina Reaper" adını verdiği biberleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.