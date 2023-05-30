Güney Afrika'da Sarılma Hizmeti İşletmesi Artıyor

Güney Afrika'da geçen yıl kurulan Pro Cuddling adlı işletmenin müşteri sayısı her geçen gün artıyor. Şirketin amacı, özellikle yalnızlık hissi çekenlere ve stres altında olanlara biraz olsun rahatlamalarını sağlamak için 'sarılma hizmeti' sunmak.