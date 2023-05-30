Güneşi Gören Çocuklar Denize Koştu

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Adana'nın Karataş ilçesinde güneşi gören çocuklar serinlemek için denize girdi.

Karataş'ta bahar mevsiminde çoğu gün hava yağışlı geçse de yaza yaklaştıkça sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Bu nedenle güneşi gören çocuklar da kendini denize attı. Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Çocuklar bu vesileyle Karataş ilçesinde denize girme sezonunu açtı. Çocuklar serinlemek için denize girdiklerini, yüzmenin çok keyifli olduğunu söyledi. - ADANA