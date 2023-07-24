Güneş Plajı'nda Yasaklara Rağmen Denize Giriş

BAKIRKÖY'de İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından yapılan 'Su ölçüm değerlerinin uygun olmaması' nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Güneş Plajı'nda vatandaşlar yasak tabelasına rağmen tellerin üzerinden atlayarak denize girdi. Yasaklara rağmen denize girmeye devam ettiklerini belirten bazı vatandaşlar, plajın temiz olmadığını ve belediyenin kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

BAKIRKÖY'de İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından yapılan 'Su ölçüm değerlerinin uygun olmaması' nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Güneş Plajı'nda vatandaşlar yasak tabelasına rağmen tellerin üzerinden atlayarak denize girdi.

Hafta sonu, havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşlar plajlara akın etti. İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından, su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle kapatılan Güneş Plajı da vatandaşların akınına uğradı. "Su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle il yüzme komisyonu tarafından kapatılmıştırö tabelasına rağmen dikenli tellerin üzerinden atlayan vatandaşlar Güneş Plajı'nda denize girdi.

"YASAK YAZMIŞLAR AMA GİRİYORUZ"

Nejdet Gürses, "Bana göre deniz temiz. Plaja girmek yasakmış" şeklinde konuştu. Nazmi Kaya ise, "Buralar hep pislik dolu. Kendim topluyorum ama ben yetemem, belediyenin kontrol etmesi lazım" dedi.