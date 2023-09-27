Haberler ›› Yaşam ›› Gümüşova'da Plastik Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Gümüşova'da Plastik Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan bir işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer işçilerin müdahalesiyle kurtarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.