Gümüşova'da Plastik Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan bir işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer işçilerin müdahalesiyle kurtarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçi Ümit Özsoy, pres makinesine kolunu kaptırdı.
Durumu fark eden diğer işçiler, makineleri durdurarak arkadaşlarını kurtarmak istedi. Sıkışan işçi, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.