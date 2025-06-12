Gümüşhane'de Yaban Keçisi Hayata Döndürüldü

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Gümüşhane'de yaylada hareketsiz bulunan yaban keçisine veteriner hekim tarafından yapılan kalp masajı ve enjeksiyonla müdahale edilerek hayata döndürüldü.

GÜMÜŞHANE'de yaylada hareketsiz halde bulunan yaban keçisi, veteriner hekim tarafından yapılan kalp masajı, enjeksiyon ve destekleyici tedavi uygulamasıyla hayata döndürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Gümüşhane'deki yaylada, hareketsiz halde yaban keçisi bulundu. İhbar üzerine DKMP ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaban keçisinin uzun süre kapalı bir alanda mahsur kaldığı ve nefes almadığı tespit edildi. Bunun üzerine veteriner hekim tarafından bulunduğu yerde yaban keçisine kalp masajı, enjeksiyon ve destekleyici tedavi uygulaması yapıldı. Uygulanan ilk müdahale sonucu yaşamsal belirtileri normale dönen yaban keçisi, yapılan gözlem ve genel sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salındı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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