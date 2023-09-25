Gümüşhane'de Orman Yangınında Hayatını Kaybeden Ömer Bulut Toprağa Verildi

Gümüşhane'de küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturduğu ormanda çıkan yangında hayatını kaybeden Ömer Bulut, Köse ilçesinde toprağa verildi. Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, yanan alanın yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

GÜMÜŞHANE'de küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturduğu ormanda kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Ömer Bulut (78), Köse ilçesinde toprağa verildi. Cenazede konuşan Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, yanan alanın yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

Kayadibi köyünün Bayraklıtepe bölgesindeki ormanda dün kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Örtü yangını olarak başlayan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangına ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, bölgede yapılan araştırmada Ömer Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında bölgede arıcılık yapan bir kişinini ifadesine başvuruldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsisi sonrası cenazesi ailesine teslim edilen Ömer Bulut'un, yangını kendi imkanıyla söndürmek isterken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümü üzüntüye neden olan Bulut için Kayadibi köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Köse Kaymakamı Hakan Öznay, İlçe Belediye Başkanı Turgay Kesler, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile çok sayıda kişi katıldı. Bulut, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla, köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

YANAN YER YENİDEN YEŞİLLENECEK

Cenazede konuşan Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, yanan alanın yeninden ağaçlandırılacağını belirterek, ' Ömer Amcamız sevilen bir kişiydi; mekanı cennet olsun. Arazisini çam ağaçlarıyla yeşille donatmıştı. Maalesef üzücü yangında kendisi rahmetli oldu. Ömer Amcamızın imkanlarıyla oluşturduğu ormanı yeniden onararak, yeşillendirmeye çalışacağız. O ormana da Ömer Amcamızın adını vereceğizö dedi.

HAYALİ İÇİN ORMAN KURDU

Yangında hayatını kaybeden Bulut, Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Kayadibi köyüne dönerek, ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkindeki 300 dönüm arazide, satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturmuştu. (DHA)