Gümüşhane'de Eskibağlar mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolun kenarındaki yamaçta asılı halde tehlikeye davetiye çıkaran devasa kayalar dağcılar tarafından temizleniyor. Çalışmadan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise çalışmanın bitmesiyle birlikte rahat bir nefes alacaklarını dile getirdi.

- Gümüşhane'de mahalle sakinlerini tedirgin eden dev kayalar dağcılar tarafından temizleniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Eskibağlar mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolun kenarındaki yamaçta asılı halde tehlikeye davetiye çıkaran devasa kayalar dağcılar tarafından temizleniyor.

Kentte, Eskibağlar mahallesinde bulunan ve mahalleliyi tedirgin eden kayalar dağcılar ve karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Çevreyolu ayrımı olarak da kullanılan yol güzergahında bulunan dağ yamaçlarında bulunan devasa kayalar nedeniyle mahalle sakinleri korkuyla yolculuk yaparken, başlatılan çalışmayla birlikte tehlikenin en aza indirilmesi hedefleniyor. Çalışmadan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise çalışmanın bitmesiyle birlikte rahat bir nefes alacaklarını dile getirdi.

"Tamamlandığında rahatça seyahat edebileceğiz"

Eskibağlar mahallesinden kent merkezine ulaşımda tedirginlik yaşadıklarını dile getiren mahalle sakini Rıdvan Kullukçu, "Burası jeolojik açıdan kayaların olduğu bir bölge, dağ yamacına yakın olduğu için kullandığımız yolda kayalar var. Bu kayalar sağlam değil altları boş, her an kendiliğinden düşebilecek taşlar. Buradan yaya da gidilebiliyor, araçla da geçilebiliyor bu nedenle bu taşlar sıkıntı teşkil ediyordu. Bununla ilgili çalışma başlatıldı bundan sonra insanların oradan geçerken herhangi bir korkusu kalmayacak. Daha öncesinde çünkü biz bu yoldan aşağıya inerken kopan taşları görüyorduk zaten umarım tamamlandığında bir problem yaşamayacağız" dedi.

"Buradan aşağıya inerken korkuyoruz"

Tehlike arz eden yolu kullanmak için farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldıklarının altını çizen Bülent Kullukçu, "Taşlardan dolayı buradan ne aşağı inip ne yukarı çıkabiliyoruz, taksiyle farklı bir güzergahtan gelip evimize gidiyoruz ulaşımda sıkıntılarımız oluyordu. Bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz, korkuyoruz buradan aşağıya giderken oradan bir kaya gelse ki geçmişte bunun örnekleri oldu, yaşlıyız kaçamayız sağlığımızdan oluruz. Çalışmalardan memnunuz bitince rahat rahat kullanacağız aracımızla hayati tehlike olmadan gidip geleceğiz" diye konuştu.

Öte yandan çalışmalar esnasında çekilen görüntülerde yamaçtan yuvarlanan kayaların devasa boyutları ise tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

(UA-RE-ÖS-Y)