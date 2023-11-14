Gümüşhane'de yapımı tamamlanan fakat henüz resmi açılışı yapılmayan Karşıyaka Spor Kompleksi, gece saatlerinde iki tilkiyi ağırladı. Tilkilerin parkta oyunlar oynaması ve kum havuzunda keyif yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de henüz açılmayan parkın şaşırtan ziyaretçileri

Tilkiler, Gümüşhane'nin yeni spor kompleksini keşfediyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yapımı tamamlanan fakat henüz resmi açılışı yapılmayan Karşıyaka Spor Kompleksinin dün geceki misafiri bir çift tilki oldu.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde tilkilerin neşeli oyunlar oynayıp kum havuzunda keyif yaptığı anlar görüntülendi.

Belediye Başkanlığı tarafından Karşıyaka Mahallesinde Harşit Çayının kenarında yapılan ve içerisinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, spor ve dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri, kaykay Pisti ve sosyal alanların bulunduğu Karşıyaka Spor Kompleksi sürpriz konuklara ev sahipliği yaptı.

Yakınında apartmanlar, öğrenci yurtları, yüzme havuzu bulunan parkta dün gece kaydedilen görüntülere hızlı adımlarla parka giriş yapan iki tilkinin parkı gezmeleri, oyunlar oynamaları saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde parkta rahatça dolaşan tilkiler, oyun alanlarında vakit geçirip kum havuzunda keyif yaparken cep telefonu kamerasına yakalandı.