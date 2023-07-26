Gümüşhane'de Gölette Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Şiran ilçe merkezinde esnaflık yapan 2 çocuk babası Ferdi Nazlı (34) arkadaşlarıyla birlikte Güreş köyünün Hargin Deresi üzerinde oluşan göl ve civarında balık tutmaya gitti. Havanın sıcak olması nedeniyle balıktan önce serinlemek için göle giren Nazlı, bir süre sonra akıntının olduğu noktada suyun dibe çekmesi sonucu boğulmaya başladı. Arkadaşlarının olayı fark etmesinin ardından bir ağaç parçası yardımıyla suya girerek çıkarılan Nazlı'ya hemen kalp masajı yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Nazlı'nın duran kalbi uzun süren çabalara rağmen çalıştırılamadı. İlçeye bağlı Çevrepınar köyünden olan 2 kız çocuğu babası Nazlı'nın vefat haberini alan yakınları hastaneye akın ederken cenazesi yarın köyünde toprağa verilecek.