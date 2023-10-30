Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
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Gümüşhane'nin Çamlıköy köyünde çıkan yangında 5 hektarlık örtü alanı zarar gördü. İtfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Koyunlu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektar örtü alanının zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam