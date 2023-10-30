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Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

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Yaşam Haberleri

Gümüşhane'nin Çamlıköy köyünde çıkan yangında 5 hektarlık örtü alanı zarar gördü. İtfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Koyunlu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar örtü alanının zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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