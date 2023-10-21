Gümüşhane'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam demire saplanarak hayatını kaybetti. Olayda 65 yaşındaki Ekrem Turhan hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de ceviz ağacından düşen adam demire saplanarak hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam demire saplanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dörtkonak köyünde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda köyün Kıran Mahallesinde yaşayan Ekrem Turhan (65), merdivenle çıktığı ceviz ağacında dengesini kaybedip düşerek ağacın altında bulunan bahçe duvarının korkuluk demirine saplandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini saplandığı demirden çıkardı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ekrem Turhan'ın cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.