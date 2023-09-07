Gümüşhane'de 2 Köyde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'de birer gün arayla 2 ayrı köyde çıkan örtü yangınları vatandaşların ve ekiplerin yoğun gayretleriyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. İlk yangın Yitirmez köyünde meydana gelirken, ikinci yangın Gümüşkaya köyünde gerçekleşti. Her iki yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

Gümüşhane'de birer gün arayla 2 ayrı köyde çıkan örtü yangınları vatandaşların ve ekiplerin yoğun gayretleriyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın merkeze bağlı Yitirmez köyünde meydana geldi. Önceki gün kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bir hektarlık alanda çayır ve geven kaplı alan küle döndü.

İkinci yangın ise dün merkeze bağlı Gümüşkaya köyünün Ahletlik Mevkiinde gerçekleşti. Yine kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangına görgü tanıklarının ihbarıyla ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla hızlı bir şekilde kontrol altına alınan yangında alevler ormanlık alana ulaşmadan söndürülürken, yaklaşık 2 hektarlık çalı ve gevenden oluşan alan küle döndü.

Her iki yangının çıkış sebebi de araştırılırken yetkililer kuru mevsim koşulları nedeniyle çok kolay şekilde alev alabileceğini vurgulayarak vatandaşları bu konuda dikkatli, duyarlı ve tedbirli olmaya davet etti. - GÜMÜŞHANE