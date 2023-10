Gümüşhane'de 2 Hektarlık Alanın Yanmasının Sebebi Belli Oldu

Gümüşhane'de 2 hektarlık otluk ve çalılık alanın küle döndüğü yangının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yangının, bölgedeki çöpleri temizlemek isteyen bir kişinin yaktığı ateş sonucunda çıktığı tespit edilirken, şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de geçtiğimiz Cuma günü Canca Mahallesi, Limon Deresi ve tarihi Canca Kalesi arasında bulunan bölgede yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrolden çıkarak Canca Kalesine kadar olan yamacı kapladı. Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında 2 hektarlık otluk ve çalılık alan küle döndü.

Çevreyi temizlemek isterken, 2 hektarlık alanı yakmış

Yangının ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından bölgedeki kameraların detaylı incelemesinin ardından yangının başlangıç noktasına yakın bölgede bir şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. isimli şahıs polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan O.K. öğle saatlerinde olay yerinde olduğunu, çevrede çok fazla çöp bulunduğunu ve bu çöpleri temizlemek için bir ateş yaktığını daha sonra bölgeden ayrıldığını söyledi. O.K. polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE