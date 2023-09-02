Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz için veda yemeği düzenlendi

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamlığına atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Programda, Kaymakam Altınöz'e hediye verildi ve görev süresi boyunca ilçenin kalkınması için projeler üretildiği belirtildi.