Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz için veda yemeği düzenlendi
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamlığına atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Programda, Kaymakam Altınöz'e hediye verildi ve görev süresi boyunca ilçenin kalkınması için projeler üretildiği belirtildi.
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamlığına atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu ve Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından Kaymakam Altınöz'e hediye verildi.
Altınöz, görev yaptığı süreçte ilçenin kalkınması için projeler ürettiklerini belirtti.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Yaşam