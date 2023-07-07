Gümüşhacıköy'de Boğulma Tehlikesine Karşı Uyarı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göl, dere, ırmak ve gölet ile barajlarda boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, yaz aylarında su kenarlarında piknik yaparken suya girenlerin boğulma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda jandarma ekipleri denetimlerini artırdı ve köy muhtarları da köy sakinlerini uyardı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göl, dere, ırmak ve gölet ile barajlarda boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan duyuruda, yaz aylarında halkın dere ve ırmak kenarlarına veya su akıntısının bulunduğu alanlara piknik yapmak üzere gittiği, buralarda suya girmelerinin ardından boğulmaların yaşandığı belirtildi.

Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda jandarma ekiplerinin bu konuda denetimlerini artırdığı aktarılan açıklamada, köy muhtarlarının da söz konusu durumla ilgili köy sakinlerini uyarması gerektiği kaydedildi.