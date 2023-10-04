Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonunun bitmesiyle ilçede genel temizlik çalışmaları başlatıldı. Gümbet Mahallesinde yapılan temizlik çalışmasına 27 personel katıldı.

Gümbet Mahallesi'nde detaylı temizlik yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonunun bitmesiyle ilçede genel temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ekim Salı günü Gümbet Mahallesinde mıntıka, yıkama, süpürme, çöp ve bahçe atığı toplama çalışması gerçekleştirildi. Sokak, cadde, sahil ve mesire alanları ile yol kenarlarında yapılan temizliğe 27 personel katıldı.

Osman Nuri Bilgin Caddesi, Dayılar Sokak, Mistir Hadi Sokak, Büyük İskender Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan temizlikte 2 arazöz, 2 süpürge, 1 ahtapot, 1 kamyonet, 1 kepçe, 1 kamyon ve yol güvenliğinin sağlanması için acil müdahale aracı kullanıldı.

Genel temizlik çalışmaları Bodrum'un tüm mahallelerinde belirli bir plan dahilinde devam edecek.