Gülümseyen Kafe, Engelli Bireylere İstihdam ve Farkındalık Sağlıyor

ERZURUM'da down sendromlu ve farklı engel gruplarından bireylerin görev yaptığı 'Gülümseyen Kafe', hem istihdam sağlıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Olimpiyat Parkı içerisinde geçen yıl hizmete açılan Gülümseyen Kafe, özel bireylerin üretime katıldığı örnek projelerden biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Korumalı İş Yeri Belgesi' verilen ve 5 engelli bireyin istihdam edildiği kafe, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kafede çalışan bireyler, hem ekonomik bağımsızlık kazanıyor hem de toplumla aktif bir şekilde etkileşim kuruyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Gülümseyen Kafe'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Misafirlerini güler yüzle karşılayan özel bireyler, ziyaretçilere çay ve tatlı ikram etti.

Korumalı iş yerlerinin sadece istihdam değil, toplumsal bütünleşme açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Bu işletmeler, özel gereksinimli bireylerin üretime katılmalarını, ekonomik bağımsızlık kazanmalarını ve toplumun bir parçası olarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan örnek kurumlardır. Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve Müdürlüğümüzce yapılan ödemeler, bu bireylerin iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor. Bu tür işletmelerin yaygınlaşması için çabalarımız sürecek. Gülümseyen Kafe'de görev yapan özel bireylerimizin gülen yüzleri, sevgi ve fırsatla engellerin nasıl aşıldığının en güzel kanıtıdır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ise Gülümseyen Kafe'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Burada çalışan özel bireylerimiz hem hizmet üretiyor hem de emekleriyle topluma değer katıyor. Bu proje, sevgi, emek ve sabrın birleştiği bir noktada hayata geçmiştir. Engelleri değil, üretimi ve sevgiyi görüyoruz. Gülümseyen Kafe, Erzurum'da farkındalık kültürünün sembolü haline gelmiştir" dedi.