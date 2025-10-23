Haberler

Gülümseyen Kafe, Engelli Bireylere İstihdam ve Farkındalık Sağlıyor

Gülümseyen Kafe, Engelli Bireylere İstihdam ve Farkındalık Sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’da down sendromlu ve çeşitli engel gruplarından bireylerin çalıştığı Gülümseyen Kafe, hem istihdam yaratıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Özel bireyler bu projede ekonomik bağımsızlık kazanarak toplumla etkileşimde bulunuyor.

ERZURUM'da down sendromlu ve farklı engel gruplarından bireylerin görev yaptığı 'Gülümseyen Kafe', hem istihdam sağlıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Olimpiyat Parkı içerisinde geçen yıl hizmete açılan Gülümseyen Kafe, özel bireylerin üretime katıldığı örnek projelerden biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Korumalı İş Yeri Belgesi' verilen ve 5 engelli bireyin istihdam edildiği kafe, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kafede çalışan bireyler, hem ekonomik bağımsızlık kazanıyor hem de toplumla aktif bir şekilde etkileşim kuruyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Gülümseyen Kafe'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Misafirlerini güler yüzle karşılayan özel bireyler, ziyaretçilere çay ve tatlı ikram etti.

Korumalı iş yerlerinin sadece istihdam değil, toplumsal bütünleşme açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Bu işletmeler, özel gereksinimli bireylerin üretime katılmalarını, ekonomik bağımsızlık kazanmalarını ve toplumun bir parçası olarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan örnek kurumlardır. Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve Müdürlüğümüzce yapılan ödemeler, bu bireylerin iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor. Bu tür işletmelerin yaygınlaşması için çabalarımız sürecek. Gülümseyen Kafe'de görev yapan özel bireylerimizin gülen yüzleri, sevgi ve fırsatla engellerin nasıl aşıldığının en güzel kanıtıdır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ise Gülümseyen Kafe'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Burada çalışan özel bireylerimiz hem hizmet üretiyor hem de emekleriyle topluma değer katıyor. Bu proje, sevgi, emek ve sabrın birleştiği bir noktada hayata geçmiştir. Engelleri değil, üretimi ve sevgiyi görüyoruz. Gülümseyen Kafe, Erzurum'da farkındalık kültürünün sembolü haline gelmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.