Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız için veda yemeği düzenlendi

Muş'un Varto Kaymakamlığına atanan Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Gülnar Belediyesince düzenlenen programda, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar tarafından Kaymakam Ayyıldız'a teşekkür plaketi verildi. Ayyıldız, görev yaptığı süreçte ilçenin kalkınması için projeler ürettiklerini belirtti.