İlçeye bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde çıkan yangın, otların kuru olmasıyla hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Güdül Belediye Başkanı ve mahalle muhtarı, yangının geniş alana yayılmasının önüne geçildiğini belirtti.

Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, otların da kuru olmasıyla bir anda yayıldı.

İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yangın dolayısıyla bazı iş makinelerini hazırda beklettiklerini, kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdüklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Osman Odabaşı da kısa sürede müdahale ettikleri yangının geniş alana yayılmasının önüne geçtiklerini aktardı.