Güçlendirmek istediği evinin duvarı üzerine yıkıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi depremde hasar gören evini güçlendirmek istediği sırada üzerine yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2678 Sokak içerisinde ikamet eden Hüseyin Çoban, 6 Şubat depreminde hasar gören iki katlı evini güçlendirmek istedi. Güçlendirme çalışmaları esnasında binanın girişinde bulunan hasarlı binayı yıkmaya çalışan Hüseyin Çoban, yıkmak istediği duvarın aniden yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Yıkılan duvarın altında kalan Hüseyin Çoban'ının yardımına yakınları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvarın altından çıkarılan Hüseyin Çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.