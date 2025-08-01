Gençler İçin Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri

ANKARA, GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından, GSB Gençlik Kamplarında başlatılan 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'yle gençlere günlük yaşamda yararlı olabilecek beceriler öğretiliyor. Gençlere; musluk tamirinden ilk yardıma, yemek pişirmekten doğada barınmaya kadar pek çok alanda beceriler kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları'na katılan gençler, 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'yle hayata hazırlanıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gençlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaları amacıyla gençlik kamplarında "Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri" kuruldu.

Bu kapsamda gençlere; yemek yapma, musluk tamiri, ilk yardım uygulamaları ve doğada barınma gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, dört ana başlık altında yapılandırıldı.

Sağlık becerileri, teknik beceriler, temel beceriler ve yeşil beceriler ile gençlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları pratik bilgi ve yetkinlikleri kazanmaları hedefleniyor.

2 Mayıs 2025'te başlayan 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nden bugüne kadar 50 bin 254 genç yararlanırken, yılsonuna kadar 144 bin gence ulaşılması planlanıyor. Eğitimler, uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor ve gençlerin kendi hayatlarında kullanabilecekleri bilgiler sunuluyor.

11 Gençlik kampında atölye kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 11 gençlik kampında atölye uygulamaları aktif olarak yürütülüyor.

Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Manisa Kula, Manisa Şehzadeler, Kırşehir Ahi Evran, Bursa Karacaali, Osmaniye Aslantaş, Gaziantep Seyr-i Antep ve Mersin Akkum Gençlik Kamplarında gençlere temel yaşam becerileri öğretiliyor. Atölye bulunmayan diğer gençlik kamplarında ise aynı içerikler kamp imkanlarına göre istasyon modeliyle uygulanıyor.