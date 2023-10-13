Grizu faciasının tanığı yaşadıkları dehşeti anlattı: "En son bir ses duydum, gözümü açtığımda aradan 4.5 ay geçmiş"

Grizu patlamasında ağır yaralanarak 140 ameliyat geçiren madenci Soner Ak, 10 ameliyat daha olacak

BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi'nde bir yıl önce 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasında ağır yaralanan İzzet Ak, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Faciada kardeşini de kaybeden ve faciadan 4.5 ay sonra gözlerini açabilen Ak, "Öyle bir patlama olmadı, en son bir ses duydum. Gözümü açtığımda aradan 4.5 ay geçmiş" dedi.

TTK Amasra Müessesi'ne bağlı maden ocağının eksi 320 kodunda 14 Ekim 2022 tarihinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasında ağır yaralan İzzet Ak, olay anında yaşananları anlattı. Kendisinin 350 kodunda ayak dibinde görev yaptığını ifade eden madenci Ak, patlamanın hemen öncesinde lağım tıkanmasını açmak için oradan ayrılmasının hayatını kurtardığını kaydetti. En son çok yüksek bir ses duyduğunu söyleyen Ak, olay öncesini ve anını şöyle anlattı:

"Ocağa işçileri gönderdik, tertibini verdik. Arkasından biz gittik. Lağımlar devam ediyordu. O sırada mesai arkadaşlarımızdan Erol Bulduk, 'Burayı kendim yapamıyorum, adam gönderin' dedi. Ben de amire gittim durumu anlattım. Amir de, '3 gelmeyenimiz var. İşçi açığımız var. Sen yardıma git' dedi. Gittim, baktım tıkanma olmadı. Gittiğimde bir tıkanma yoktu, Erol Bulduk ile bu durumu konuşurken tıkanma oldu. Tıkanmayı açtıktan az bir şey sonra, dakika olmadı, öyle bir patlama olmadı. Çok yüksek bir ses oldu. Sesi duydum. Duyduktan sonra aradan 4.5 ay geçmiş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde 4.5 ay geçmiş, yoğun bakımda kalmışım. Sonra 1.5 ay daha yoğun bakımda kaldım."

140 ameliyat geçirdi, 10 ameliyat daha olacak

Patlamada ağır yaralanan İzzet Ak, 1 yıllık tedavi sürecinde ise 140 ameliyat geçirdi. 10 ameliyat daha olması gerektiğini anlatan İzzet Ak, "Toplamda 6 ay yoğun bakımda, 2.5 ay serviste tedavi gördüm. Toplam 8.5 ay hastanede kaldım. Sağ gözüm görmüyor gibi bir şey, sol gözüm de yüzde 40-50 oranında görüyor. Bir metre önümü göremiyorum yani. Ellerimi kullanamıyorum. Eldiven eridiği için parmaklarım kilitlenmiş, bükülü kalmış. Sol ayağımda kırık var. Yatmaktan ayak kaslarım hasar görmüş. Yeni yeni kendine gelmiş, bastonla zorla yürüyorum. Fazla gidemiyorum, evin içerisinde ancak yürüyebiliyorum. Dışarıda gezemiyorum. Sol kulağım yanma nedeniyle yapışık kalmış. Eşim olmasa işim kötü. Yanık servisindeki doktorum 140 ameliyat geçirdiğimi söylemişti. 12 ayda ellerimizden, parmaklarımızdan ameliyat olacağız. Sonra ayaklarım, gözlerim var. Daha tedavi sürecimiz uzun. 3-4 yıllık bir süreç var. Yaklaşık 10 ameliyat daha gözüküyor ama Rabbim büyük" ifadelerini kullandı.

Kardeşini de aynı faciada kaybetti

Aynı kazada kardeşini kaybeden ve kazadan aylar sonra kardeşinin öldüğünü öğrenen İzzet Ak, "Yakınım olarak kardeşimi kaybettim. Rahmetli kardeşim, Soner Ak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun, o patlamanın asıl olduğu eksi 320 kodundaydı, ben eksi 350 kodundaydım" şeklinde konuştu.

"Kurtulmamız şans eseri"

Mesai arkadaşı Erol Bulduk ile kendisinin şans eseri kurtulduğunu anlatan Ak, yakınlarında bulunan tüm arkadaşlarının ise feci kazada öldüğünü anlattı. Ak, "Bizim kurtulmamız şans eseri oldu. Ben 350 kodundaydım. Ayak kısmındaydım. Ayak kısmında bulunan 17 kişi komple gitti. Oradan bizim bir Erol Bulduk ile bir ben kurtuldum, diğerleri hep gitti. Ayakta olsaydım ben de gitmiştim. Ayaktaki 17 kişinin hepsi gitti. Bizim 20 metre ilerideki ya da yanı başımızdaki, 10 metre sağımızdaki ve 5 metre solumuzdaki tüm arkadaşlar gitti. Beni Erol Bulduk'un yanına gelmem kurtardı. Allah razı olsun, onun çağırması ile şu an halen yaşıyorum" dedi.