Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde yakalandığı hastalık nedeniyle sahibi tarafından sokağa terk edilen at, eksi 1 dereceyi bulan soğuk nedeniyle caddede donup kaldı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

VATANDAŞLAR EKİPLERİ ARADI

Bir süre sonra vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahipsiz atı, hayvan barınağına götürdü.