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Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

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Dün hava sıcaklığı -1 dereceyi bulduğu Erzurum'da yolun ortasında sahipsiz bir at donup kaldı. O anlar ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde yakalandığı hastalık nedeniyle sahibi tarafından sokağa terk edilen at, eksi 1 dereceyi bulan soğuk nedeniyle caddede donup kaldı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

VATANDAŞLAR EKİPLERİ ARADI

Bir süre sonra vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahipsiz atı, hayvan barınağına götürdü.

Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet :

Ettiğinizi yaşamadan ölmeyin dilerim. Yıllarca kahrını çeksin. Hastalanınca sokağa at. Ardahan'da kışın bakım masrafı ile uğraşmak istemeyenler de yapıyor bunu. Ne diyeyim ettiğinizi bulun inşallah.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Yazık günah değil mi kardeşim, belediye ne işe yarar, Allah’ınızdan bulun

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Yurt dışına çıktıgımda belçikada aralık ayında kaşlarım buz tutmuştu eksi 10.15 leri görüyordu

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Haber YorumlarıHakan Celik:

at etini lokantalarda değerlendirmek için çok güzel bir fırsat

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Haber YorumlarıBükücü:

Önceden Erzurum'da kedi damdan dama atlarken havada donuyordu, şimdi yolda yürüyen at donuyor! Ne Erzurum'muş arkadaş

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bunca cahilin içinde bu ülke nasıl ayakta duruyor ben hayret ediyorum.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Bilmeyenlere sesleniyorum eskiden atlar kıymetliydi tarlada her türlü iş görürdü ama atlar nornal hayvanlardan daha fazla saman ıt yediği için kış herkes atları bayıra atar yazık günah benim at ım vardı köyde atıyorlardı ben izin vermedim her su saman verdim bana amcaları kızıyordu dinlemedim

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