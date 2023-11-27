Görme problemi olan Ahmet İmrek'in yaşam mücadelesi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde barakada yaşayan ve görme problemi olan Ahmet İmrek, sosyal yardım parası 950 lira geçinmeye çalışıyor. Bir arkadaşının barakasında yaşam mücadelesi veren İmrek, "Ne bulursam onu yiyorum. İşte Dursun amcanın çay ocağında kalıyorum. Sahip çıkan kimse yok. Dursun amcanın verdiği barakada kalıyorum, onun da pencereleri yok işte. Pencereleri olmadığı için üşüyorum, donuyorum. Odunum yok, kömürüm yok" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Uzun Mahalle'de semt pazarlarında seyyar çaycılık yapan arkadaşına ait barakada kalan 43 yaşındaki Ahmet İmrek, maddi sıkıntılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden yıllar önce boşanan İmrek, sosyal yardım parası 950 lira geçinmeye çalışıyor.

"NE BULURSAM ONU YİYORUM"

Ahmet İmrek şöyle konuştu:

"Ben, Dursun amcanın çay ocağında kalıyorum. Kimsem de yok. Gözüm şu an görmez oldu, gözüm gördüğünde yevmiye işlerine gidip geçiniyordum. Ondan da oldum gözüm görmediğinden gidip çalışamaz oldum. Geçinemez oldum işte tek başıma. Ayağım şiş, yara... Bakamıyorum, yaraya da bakamıyorum. Öyle ayak şiş kaldı. Gözüme de vurunca zaten hiç kendime de bakamaz oldum. Hastalığım, şeker hastasıyım. Rapora da başvurum, raporda aldım ama çıkmadı daha. 950 lira aile destek alıyorum onunla geçiniyorum başka da hiçbir param yok. Eşimden ayrılalı bayağı oldu. Çocuklar vardı ufakken kendinde büyüdüler, beni bilmezler şu an. Ne bulursam onu yiyorum. İşte Dursun amcanın çay ocağında kalıyorum. Sahip çıkan kimse yok. Dursun amcanın verdiği barakada kalıyorum, onun da pencereleri yok işte. Pencereleri olmadığı için üşüyorum, donuyorum. Odunum yok, kömürüm yok."

"PENCERE YOK, KAPI YOK"

Barakanın sahibi seyyar çaycı Dursun Köksal, "Ben pazarda çaycılık yapıyorum. Kimse yok doğru dürüst bakan yok Ahmet'e öyle arada kaldı. Benim de barakam vardı buna verdim. Pencere yok, kapı yok, soğukta perişan oluyor" dedi.

Cengiz Kekik ise "Ahmet İmrek kardeşimi daha öncesinden tanırım. Daha öncesinden sağlıklı ve dinç bir arkadaştı. Sonra hastalandığını duydum, geldim baktım ki gerçekten içler acısı. Devletimin ve milletimin sahip çıkmasını istiyorum. Gerçekten şu an zor durumda. Baraka bir yerde kalıyor soğuk, odun yok kömür yok. Allah rızası için sahip çıkılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.