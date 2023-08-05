Görme Engelliler, Metro ve Marmaray İstasyonlarında Bariyer Talep Etti

Kadıköy'de eylem yapan görme engelliler, metro ve Marmaray istasyonlarında güvenli yolculuk yapabilmek için bariyer kurulmasını istedi. Türkiye Görme Engelliler Derneği üyesi grup, istasyonlarda daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için bariyer talebinde bulundu.

KADIKÖY'de eylem yapan yaklaşık 50 görme engelli, metro ve Marmaray istasyonlarında güvenli yolculuk yapabilmek için istasyonlara bariyer kurulmasını istedi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Kadıköy'den metroya binerek Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağına geldi. Ellerindeki dövizlerle sloganlar atan grup, istasyonlarda daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için bariyer kurulmasını talep etti.

Eyleme katılan Nurşen Korkmaz de," Biz Metro İstanbul ile defalarca görüştük. Hatta raporlarımızı da kendilerine ilettik. Biz metroların yeteri kadar güvenli olmadığını onlara hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Kılavuz çizgi şart ama bariyer de gerekli. Çünkü düşmelerin önüne geçilmiyor bariyer olmadığı için. Çekmeköy metrosunda bariyer varsa, yeni yapılan metrolarda bariyer varsa eskilerinde de bu şart" diye konuştu. Açıklama sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, engellilerin yürümesine yardımcı oldu.