Görme engelli Selin, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni bağımsız gezme hayaline Büyükşehir ile kavuştu

Görme engelli Selin Erdoğan:

"Müzeyi bağımsız gezmek hayalimdi"

KAYSERİ - Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi bağımsız gezme hayaline Büyükşehir ile kavuştu. Görme engelli Selin Erdoğan, "Müzeyi bağımsız gezmek hayalimdi" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel öğrencilerin yüreklerine dokunmayı sürdürüyor. Engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi bağımsız gezerek, hayalini gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en donanımlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan; "Büyükşehir Belediyesi'ne burada hayalimi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Müzeyi bağımsız gezmek hayalimdi. Ayrıca erişilebilir bir müze yapıldığı için de teşekkür ediyorum. Bu müzenin diğer müzelerden farkı erişilebilir olması. Görme engelli bireyler dokunarak buradaki her şeyi tanıyabiliyorlar" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Selin, "Bizim için olan yollar, buradaki çalışanlar, her şey çok güzeldi. Çok güzel vakit geçirdim. Tarihimizi öğrenmiş oldum. Tarihimizi çok sevdiğim ve özel ayrı ilgi duyduğum için şu an burada daha çok bilgi edindim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. En kısa sürede sizinle görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuk Uygarlığı Müzesi'nde Sanat Tarihçisi olarak görev yapan Gamze Ercan ise, Selçuklu Uygarlığı Müzesi gezisi sırasında Selin'e müze hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Görevim rehberlik yapmak. Bugün de görme engeli olan Selin kızımız geldi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezmek onun hayaliymiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Selin'in bu hayalini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Benim de burada bir parçam, katkım olduysa ne mutlu bana. Selin'i gezdirmekten çok mutlu oldum" dedi. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olan Selim Coşkun da, "Öğrencimizin bir hayali vardı. Çeşitli müzeleri gezmek istiyordu. Kayserimize ait, kültürümüzü yansıtan müzeleri gezmek istiyordu. Öğrencimizin hayalini bugün gerçekleştirmek için buraya geldik. Beraber güzel vakitler geçirdik. Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.