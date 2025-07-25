Görme Engelli Öğretmen Avukatlık Ruhsatını Aldı

KAYSERİ'de ilkokulda arkadaşları ile oynarken gözüne gelen taş sonucu görme yetisini kaybeden yüzde 98 görme engelli felsefe öğretmeni İbrahim Yirçi (50), 2004 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olduktan 21 yıl sonra avukatlık ruhsatını aldı. Memur olduğu için avukatlık stajının önceden yasal sorun olduğunu, yasa değişince stajına başladığını anlatan Yirci, "Ruhsatımı aldım. Staj dönemi ilk gün tedirgindim. Adliyenin içinde kendimi yabancı gibi hissettim, çekindim. Sonraki 6 ayımda ise alıştım. Özgüven kazandım" dedi.

Kayseri'de yaşayan İbrahim Yirçi, ilkokulda öğrenim gördüğü sırada arkadaşları ile oyun oynarken gözüne gelen taş sonucu görme yetisini kaybetti. Yüzde 98 görme engelli İbrahim Yirçi, Ankara'da öğrenim gördüğü Beşevler Körler Okulu ile gittiği adliye gezisinde tanıştığı ağır ceza hakiminden etkilenerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak eğitim hayatına devam eden Yirçi, 1995 yılında memur olunca eğitimine ara vermek zorunda kaldı. 2001 yılında yeniden hukuk fakültesine devam eden İbrahim Yirci, 2004 yılında mezun oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde memur olarak görev yapan Yirçi, daha sonra da Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Atatürk Lisesi'nde 4 yıl önce felsefe öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Öğretmenliğe devam eden Yirci, avukatlık kanunu gereği başka bir işte çalıştığı için uzun yıllar stajını tamamlayamadı. Avukatlık kanunun değişmesinin ardından staj yapma hakkı elde eden görme engelli Yirci, çok sevdiği ve hayalini kurduğu avukatlık mesleği için kentte avukatlık yapan Hacı Ağca'nın yanında stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

'RESMİ KURUMLARDA AVUKATLIK YAPACAĞIM'

Ankara'da okul gezisinde gittiği adliyede ağır ceza hakimi ile yaptığı konuşmadan etkilenerek avukat olmaya karar verdiğini söyleyen İbrahim Yirçi, "Ankara'da Beşevler Körler Okulu'nda okudum. 1988 yılında bir ceza davasına gözlemci olarak eğitim amacıyla gittik. Ağır ceza hakimi ile sohbet ettikten sonra avukat olmaya karar vermiştim. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra memur olduğumuz için avukatlık kanunu staja izin vermedi. Mecburen memuriyete sonrasında da öğretmenliğe devam ettim. 2 yıl önce kanunen çalışanların da avukatlık stajına kanunen müsaade edilince bu fırsattan yararlandım. Avukat Hacı Ağca'dan rica ettim. O da sağ olsun bana destek oldu. Stajımı başarılı ile tamamladım. Ruhsatımı aldım. Bundan sonra da resmi kurumlarda avukat olmak için çalışmalar yapacağım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ YABANCI GİBİ HİSSETTİM'

Kayseri'de yaptığı 1 yıllık zorunlu stajda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Yirçi, "Staj dönemi ilk gün tedirgindim. Adliyenin içinde kendimi yabancı gibi hissettim, çekindim. Sonraki 6 ayımda ise alıştım. Özellikle Hacı Ağca'nın desteği ile davalara aktif olarak gözlemci olarak katıldık. Dosyaları inceledim. Dosyalar üzerinde tartışmalar yapıp fikir alışverişinde bulundum. Avukatlık mesleği üzerinde özgüven kazandım. Artık ben de bu mesleği başarılı bir şekilde icra edebilirim düzeyine geldim. Çalışarak, koşturarak, verimli bir staj dönemi yaşadım" diye konuştu.

'MÜCADELECİ YÖNÜMÜZÜ GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ'

Görme engellilere hiçbir zaman pes etmemeleri uyarısında da bulunan İbrahim Yirçi, "İnsanoğlu dünyaya bir kez geliyor. Bu süreçte karşısına çıkan fırsatları değerlendirip korkmadan cesaretle mücadele verip eğitimlere ve çalışmalara katılırsa her zaman başarılı olur ben avukatlık mesleğinin staj bölümünü başarılı ile tamamladım. Ama, inşallah avukatlığı da başarılı yapacağım. Diğer insanlarda başka alanlarda olabilir. Ancak, ölene kadar mücadeleci yönümüzü güçlü tutmak zorundayız" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,