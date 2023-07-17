Görme Engelli Öğrenciler Sakarya'da Kamp Yapıyor

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği öncülüğünde Sakarya'da kampa giren görme engelli öğrenciler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenirken, müzik, spor ve gezi gibi aktivitelerle sosyalleşme imkanı buluyor.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği öncülüğünde Sakarya'da kampa giren görme engelli öğrenciler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenirken, müzik, spor ve gezi gibi aktivitelerle sosyalleşme imkanı buluyor.

Belediyelerin desteğiyle kentteki bir yurtta düzenlenen 15 günlük yaz eğitim kampına katılan yaklaşık 20 görme engelli lise ve üniversite öğrencisi, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Ahlak derslerinin işlendiği kampta şahsi becerilerinin yanında aileden ayrı yaşama, farklı bireysel becerileri keşfetme ve geliştirme imkanı bulan görme engelliler, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere de katılıyor. Çevreyi tanıma, piknik, gezi, yüzme, golbol ve futsal (Salon futbolu) gibi faaliyetlere katılan öğrenciler, takım ruhu ve paylaşma duygusunu öğreniyor.

"Buradaki ortama alıştıktan sonra kamp bitmesin diyorlar"

Derneğin İstanbul Şube Başkanı Hasan Çatalbaş, AA muhabirine, engellilere manevi, kültürel ve sosyal anlamda eğitim verebilmek amacıyla 2013 yılında İstanbul'da kurulduklarını söyledi.

Her yıl yaz eğitim kampları düzenlediklerini aktaran Çatalbaş, "Burada sabahları kabartma yazıdan Kur'an-ı Kerim eğitimleri, tecvit dersleri veriyoruz. Öğleden sonra da gezi ve piknik gibi sosyal etkinliklerimiz oluyor. Bunun yanı sıra eğitim programımızın içinde kişisel bakım eğitimleri, motivasyon dersleri, insanlarla sosyal ilişki sağlayabilme, golbol, futsal ve yüzme gibi sporları da bu kamp sürecinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çatalbaş, öğrencilerin 15 günlük kampta eğitim sürecinden çok memnun olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bazı kardeşlerimiz ilk defa ailelerinden ayrılıp buraya geliyor, buradaki ortama alıştıktan sonra kamp bitmesin istiyorlar. İçlerinde enstrüman çalan kardeşlerimiz, sesi güzel olan konservatuvar öğrencilerimiz var. Kimi çalıyor kimi söylüyor kimi birbirine güzel espriler yapıyor. Stand-up yapanı da şiir dinletilerini de bulabilirsiniz. Çok eğlenceli güzel ortam oluşuyor."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz da gençlerin ihtiyacı olan imkanları koordine etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kamp sürecinde Serdivan Belediyesinin eğitim ve spor faaliyetleriyle ilgili araç tahsis ettiğini, yemek ihtiyaçlarının Sakarya Büyükşehir Belediyesinin aşevinden sağlandığını aktaran Yılmaz, "Yine geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl da Adapazarı Belediyemiz piknik imkanını sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapalı salon imkanlarını sağladı." diye konuştu.

Gençlerin kampta geleceğe hazırlandığını, sosyal yönlerini, hayata daha iyi tutunmak için becerilerini geliştirdiğini aktaran Yılmaz, "Her birimiz gelecekte birer engelli adayıyız. Dolayısıyla bu gençlerin normal hayatlarını devam ettirebilmesi için nelere ihtiyaç olduğu noktasındaki farkındalığı sağlamak üzere elimden gelen çabayı göstermeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Görme engelli ikiz kardeşler de kampa katıldı

İkiz kardeşiyle İstanbul'dan kampa katılan Fatih Yüksek (23) ise Sakarya'ya Kur'an bilgisini pekiştirmek için geldiğini belirtti. Kampın arkadaşlarıyla buluşmak için iyi fırsat olduğunu dile getiren Yüksek, "Aynı zamanda sportif aktiviteler de yapıyoruz. Golbole yeni başladım. Arkadaşlarla spor yapıyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.

Mütercim tercümanlık bölümünü bitiren Fatih'in ikizi Burak Yüksek de bir şirkette yazılımların erişilebilirlik testlerini yaptığını belirterek, "Buraya Kur'an bilgimi pekiştirmeye geldim, sportif faaliyetler de yapıyoruz. Açıkçası keyif alıyorum. 4 kişilik odalarda kalıyoruz. O yüzden tabii ki kaynaşma oluyor." diye konuştu.

İstanbul'dan kampa yönetici olarak katılan psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi Sinan Avcı da arkadaşlarını namaza kaldırma, abdest alma ve market alışverişi konularında yardımcı olduğunu belirterek, manevi açıdan kendisini yenilemek isteyen herkesin kampa gelebileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığında memur olan, aynı zamanda rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü okuyan 4. sınıf öğrencisi Murat Yılmaz ise önceki yıllarda öğrenci olarak katıldığı kampların yöneticiliğini yapmaya başladığını söyledi.

Kamptan hiç yararlanmamış öğrencileri bulmaya çalıştıklarını çünkü daha fazla kişiye dokunmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin burada çok mutlu olduğunu, o nedenle kamp konusunda engelli çocuklarına izin vermeyen ailelerden destek beklediklerini kaydetti.