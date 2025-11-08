Görme Engelli Genç Müzik Dehası Hira Nur Bayazit'in Hayali

KAYSERİ'de, Ludwig van Beethoven ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi dehalarda bulunan 'Absolut kulak'a (duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği) sahip olan yüzde 90 görme engelli Hira Nur Bayazit (12), müzik öğretmeni olmanın hayalini kuruyor. Öğretmeninin piyanoda aynı anda 4'ten fazla bastığı notaları ayırt edip söyleyebilen Bayazit, "Genellikle piyano çalıyorum. Bağlama da çalabiliyorum. Süleyman Hocam, piyanoda herhangi bir notaya bastığında o sesi çıkarabiliyorum. 5-6 nota basıldığında ayırt edebiliyorum" dedi.

Kentte yaşayan Hira Nur Bayazit, yüzde 90 görme engelli olarak dünyaya geldi. Eğitimi için Emel Tarman Görme Engelliler Okulu'na giden Bayazit, müzik öğretmeni Süleyman Ekici'nin tavsiyesiyle müziğe yöneldi. Burada eğitimine devam eden 5'inci sınıf öğrencisi Bayazit'in müziğe olan yeteneğini öğretmeni keşfetti. Ludwig van Beethoven ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi dehalarda bulunan 'Absolut kulak'a sahip olan Hira Nur Bayazit, birkaç defa dinlediği müzikleri piyanoda çalabiliyor. Öğretmeninin piyanoda aynı anda 4'ten fazla bastığı notaları ayırt edip söyleyebilen Bayazit, ileride müzik öğretmeni olmak istediğini söylüyor.

Hira Nur Bayazit, yaşadıklarını anlatarak, "Pazartesiden cumaya kadar okula geliyorum. Müziğe olan ilgim, özel eğitimde tanıştığım hocamla başlamıştı. Genellikle piyano çalıyorum. Bağlama da çalabiliyorum. Süleyman Hocam, piyanoda herhangi bir notaya bastığında o sesi çıkarabiliyorum. 5-6 nota basıldığında ayırt edebiliyorum. Okul dışında piyano çalıyorum, besteler yapıyorum. Büyüyünce hedefim müzik öğretmeni ya da tiyatro oyuncusu olmak. Bedensel engelliler için kapak biriktiriyorum. 5 bin kapak biriktirip 1 tekerlekli sandalye alabiliyorum. Arkadaşlarım, öğretmenlerim ve akrabalarım da yardımcı oluyor. Arkadaşlarım derslerine iyi çalışsın. Hayata sımsıkı sarılsınlar. Müziğe ilgi duysunlar" diye konuştu.

'ŞARKILARI ÇOK ÇABUK EZBERLEYEBİLİYOR'

Görme engelli müzik öğretmeni Süleyman Ekici ise görme yetersizliği olan öğrencilerle çalıştıklarını belirterek, "Müzik yeteneği olan öğrenciler, kendilerini çok çabuk gösteriyorlar. ' Müzik kulağı var mı? Müziğe olan sesi, duyarlılığı var mı' gibi bazı testlerimiz var. Hira, ön testlerde benim minimize ettiğim test başlıklarının çok çok üzerinde performans gösterdi. Hira bu yeteneğiyle çok öne çıkıyor. Şarkıları çok çabuk ezberleyebiliyor. Hafızası çok güçlü. Müzik kulağı çok güçlü. Mozart, Beethoven gibi dehalarda bulunan müzik kulağı Hira'da da var. Biz buna 'Absolut kulak' diyoruz. Elinde enstrüman varsa ve nasıl kullanabileceğini biliyorsa birkaç çalışmayla icraaya dökebiliyor. Yetenekli bir öğrencimiz" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN HEPSİ AKADEMİK BAŞARI GÖSTEREBİLECEK DÜZEYDE'

Kayseri'de görme yetersizliği bulunan öğrenciler için eğitim veren tek kurum olduklarını aktaran Ekici, "Hatta Nevşehir'de, Aksaray, Sivas, Yozgat ve yakın illerde böyle bir okul yok. Okulumuz yatılı okul değil. Taşımalı eğitim veren bir okul. Öğrencilerimiz burada ilkokulda 6, ortaokulda 7 saat eğitim görüyorlar. Öğrencilerimizin hepsi akademik başarı gösterebilecek düzeyde. Görme engellerinin dışında bir engelleri yok. Olan öğrencilerimiz için de özel eğitim alt sınıflarımız mevcut. Aileler bilmedikleri için görme engelli çocuklarını mahallelerindeki okullara yazdırabiliyorlar. Mahallelerindeki okullarda görme engellilerle ilgili eğitim vermeye hazır öğretmenler olmayabiliyor. Ailelerimizi bu okula davet ediyorum. Görme engelli çocukları varsa buraya gelsinler" dedi.

'ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ'

Emel Tarman Görme Engelliler İlk ve Ortaokul Müdürü Serdal Çelik de şöyle konuştu: "Okulumuz kentteki tek görme engelliler okulu. 2000 yılından beri hizmet vermekte. Şu anda 52 öğrencimiz var. Aile, çocuğunun ne kadar erken farkına varırsa eğitim öğretime de o kadar erken başlamış olur. Erken tanı çok önemli. Ailelerimizi nerede nasıl davranmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Ailelerimiz çocuklarının farkına vardıkları anda bizlerle iletişime geçmelerini istiyoruz."