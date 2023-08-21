Görele'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hastane altı kavşağında N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü N.U. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Yaşam