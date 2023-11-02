Ardahan'da kuaförler, köy köy gezerek çocukların saç bakımını yapıyor. Gönüllü kuaförler, il ve ilçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret ederek saç bakımlarını yapıyor.

- Gönüllü kuaförler köy köy dolaşıp öğrencilerin saç bakımını yapıyor

ARDAHAN - Ardahan'da kuaförler, köy köy gezerek çocukların saç bakımını yapıyor.

Ardahan'da yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelerek Altın kalpli makas kuaför ekibini kuran kuaförler köy okullarını gezerek erkekleri tıraş ediyor, kız çocuklarının da saç bakımlarını yapıyor. İl ve ilçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret eden gönüllüler, öğrencilerin saç bakımını yapıyor.

Son olarak merkeze bağlı Sulakyurt köyündeki ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerle okul bahçesi ile toplantı salonunda bir araya gelen gönüllüler, erkeklerin saçlarını tıraş etti, kızların ise saç bakımını yaptı.

Gönüllü kuaförlerden Olcay Çağıl, gönüllü olarak köy okullarını dolaşıp çocuklarımızın saç bakımını yapıyoruz dedi. Çağıl, buraya gelen kuaför kardeşlerimizin hepsinin işyeri var. ve gönüllü olarak işyerimizi kapatarak bu hizmeti veriyoruz diyerek, ellerinden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi. Çağıl, "Yaklaşık 5 yıldır bu hizmeti yapıyoruz. Bu ekip tamamen gönüllülerden oluşuyor. Genç kardeşlerimizin saç bakımını yaparak onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah diğer meslektaşlarımız da bize katılır. Şu anda erkek ve bayan kuaförlerden oluşan 10 kişilik bir ekibiz. Bazen bu sayı artabiliyor. Amacımız köy okullarında eğitim gören bu kardeşlerimizin saç bakımını yaparak onları mutlu etmek."

Bayan kuaför Gülten Özdemir de, Altın Makas ekibi olarak yaklaşık 5 yıldır köy köy dolaşarak çocukların saç bakımını yaptıklarını ifade etti. Özdemir, "Bu gönül işine 5 yıl önce kuaför arkadaşlarımızdan Erdenay ve Kubilay arkadaşımız ile başladık. Daha sonra bu sayı arttı. Üniversite de eğitim gören öğrenciler de katıldı. ve bu ekiple birlikte yaklaşık 5 yıldır Ardahan'ın bütün köylerini dolaşarak bu hizmeti yapıyoruz. Ardahan kırsal bir bölge ve kış aylarında çocuklarımız merkeze gelemiyor. Onlar gelemeyince biz gidiyoruz. ve çocukların mutlu olması bizim en büyük kazancımız" dedi.

Öğrencilerden Yağmur Koç ve Eylül Aydın da etkinliğin çok keyifli geçtiğini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Sulakyurt köyünde yaklaşık 180 kız ve erkek öğrencinin saç bakımını yapıldı.