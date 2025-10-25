Haberler

Gönül Çakır, Annesinin Vasiyetini Yerine Getirerek Öğrencilere Destek Oluyor

Güncelleme:
Antalya'da yaşayan Gönül Çakır, annesinin 'Kız çocuklarını okutun' vasiyetini yerine getirmek için yazdığı kitapların gelirleriyle öğrencilere burs vermeye devam ediyor. 65 yaşındaki Çakır, çocukluk anılarını anlattığı kitaplarıyla hem annesinin mirasını yaşatıyor hem de birçok öğrenciye destek oluyor.

ANTALYA'da yaşayan Gönül Çakır (65), 13 yaşında evlendirilen annesi Ayşe Korkmaz'ın 'Kız çocuklarını okutun, erkenden evlenmesinler' vasiyetini yerine getirebilmek için bugüne kadar onlarca öğrenciye burs verdi. Çocukluk anılarını kaleme aldığı 2 kitabının geliriyle öğrencilere burs sağlayan Çakır, "Çok mutluyum çünkü hem annemin vasiyetini yerine getirdim hem de hayalim olan kitaplarımı çıkarttım" dedi.

Antalya'da yaşayan Ayşe Korkmaz 13 yaşındayken ailesi tarafından evlendirildi. Küçük yaşta çocuk sahibi de olan Korkmaz, zor günler yaşadı. Korkmaz çocuklarına sürekli olarak 'Erken evlenmeyin, önce meslek sahibi olun, kız çocuklarını okutun' diye vasiyette bulundu. Korkmaz'ın kızı Gönül Çakır da annesinin vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. Öğrencilere destek olmak amacıyla Antalya Yardımlaşma Platformu'nun 9 yıldır yürüttüğü program kapsamında burs veren Gönül Çakır, 2023 yılında annesinin de yer aldığı çocukluk anılarından oluşan 'Dağarcık Hikayeleri' adlı kitabı da çıkarttı. Çakır, kız çocuklarının eğitim hayatına devam edebilmesi için kitaptan elde edilen gelirle de burs vermeye başladı. Bugüne kadar çoğunluğu kız çocukları olmak üzere onlarca öğrencinin okumasına destek olan Çakır, 'Dağarcık Hikayeleri 2' adlı ikinci kitabını ise bu yıl çıkarttı. Her iki kitabın da gelirlerini öğrencilere burs olarak veren Çakır, annesinin vasiyetini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

'ANNEMİN VASİYETİ ÜZERİNE KİTABI YAZDIM'

Gönül Çakır, öğrencilere destek olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, "2023 yılında ilk kitabımı çıkarttım. Annemin 'Genç kızlarımız evlenemesin, okusunlar' vasiyeti üzerine bu kitabı yazdım. 2025'te aynı hedefle ikinci kitabımı çıkarttım. Şu an çok mutluyum. Her iki kitabımın da gelirini ihtiyacı olan öğrencilerimizi okutmak için kullanıyorum. Sadece bu kitabın geliriyle değil, senelerdir öğrencilere burs veriyorum. Şu anda destek olduğum 8 öğrencimiz var. Destek olmaya da devam edeceğim" dedi.

'BU BİR BAYRAK OLSUN İSTİYORUM'

Herkesin öğrencilere destek olması gerektiğini belirten Çakır, "Çok mutluyum çünkü hem annemin vasiyetini yerine getirdim hem de hayalim olan kitaplarımı çıkarttım. Annem 13 yaşında evlendirildiği için küçük yaşta çocuk sahibi olup çok zorluklar çekmiş. Bir başına çocuk büyütmüş. Annem hep 'Genç kızlarımız parmağına yüzük değil, koluna altın bilezik taksınlar. Erken yaşta evlenip benim çektiklerimi çekmesinler. Sizler de buna destek olun' derdi. Kız çocuklarımızın ekonomik özgürlüğe kavuşması her açıdan iyi. İnşallah bu mesajımı herkes alır. Kitaplarımı yazmaya devam etmek istiyorum. Bu bir bayrak olsun istiyorum. Onlar da başka çocuklara yardımcı olsunlar istiyorum" diye konuştu.

Gönül Çakır, üçüncü kitabının gelirleriyle ise üyesi olduğu 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi'yle engelli çocuklar için kullanmak istediğini söyledi.

'BU İYİLİĞİN HERKESE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM'

Antalya Yardımlaşma Platformu Üyesi Halit Mert de Gönül Çakır'ın senelerdir kendileri aracılığıyla öğrencilere destek olduğunu belirterek, "Bu sene 10'uncu kez burs çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Gönül Hanım'ın bu 9 yılda çok büyük desteklerini gördük. Yazdığı kitapların gelirinin tamamını öğrencileri okutmak için destekte bulunuyor. 2016 yılından bu yana dernek olarak burs çalışmamızı yapıyoruz. Kendisi onlarca öğrenciye destek oldu. Çevresindeki arkadaşlarını da yönlendirerek öğrencilerimize destek olmak istiyor. Gelirinin tamamı öğrencileri okutmak için adanmış bu iyiliğin herkese örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
